VA-taxornas kraftiga höjningar drabbar hushållen

Vatten och avlopp blir dyrare i delar av Kalmar län. Kommunerna pekar på ökade driftkostnader och nödvändiga investeringar i ledningsnät och anläggningar som skäl. Höjningarna slår igenom i både fasta och rörliga avgifter.

I Kalmar kommun beslutade fullmäktige att höja brukningsavgiften med 9,5 procent och anläggningsavgiften med 6 procent förra året. Det beslutet finns dokumenterat på Kalmar Vattens hemsida.

En av de största höjningarna hittar vi på Öland och Borgholms kommun – hela 18% dyrare blir kalaset där, rapporter Ölandsbladet.

Sammantaget följer utvecklingen en nationell trend där VA-avgifter har ökat brett de senaste åren, enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Skillnaderna mellan kommuner är stora, beroende på bland annat investeringsbehov och lokala förutsättningar.

Totalt beräknas omkring 600 miljarder kronor behöva satsas de närmaste 15 åren för att rusta upp ledningar, reningsverk och vattenanläggningar.

En stor del av infrastrukturen byggdes på 1950- och 60-talet med statligt stöd, men i dag ligger finansieringsansvaret helt på kommunerna – och i förlängningen på invånarna genom avgifterna.

