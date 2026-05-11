Båtsäsongen rullar igång: Så förbereder du bryggan inför sommaren

Helgens Kalmar WaterExpo lockade båtfolk och nyfikna till Sylvanderparken. Eventet påminde även om att det är dags för många kalmariter att förbereda sin egen brygga inför sommaren. För den som har stuga eller sjötomt är bryggprojektet ofta en av vårens viktigaste sysslor och i år är det en hel del att tänka på både när det gäller underhåll, regler och nytänk.
Kontrollera vad isen gjorde i vinter
Den första rundan på bryggan är alltid en spänd historia. Vintern har varit lång och isläggningen på flera platser i Kalmarsund och längs Smålandskusten har gjort att en del bryggor fått sig en törn. Det handlar både om gamla fasta bryggor som lyfts av isen och om flytbryggor som glidit ur sina förankringar.
Det första man bör göra är att gå igenom hela konstruktionen i lugn och ro. Är trävirket sprucket eller mjukt? Sitter beslag och bultar fast? Har flytkropparna tagit skada? För den som har en äldre brygga är våren också ett bra tillfälle att fundera över om det är dags för byte, eller om en uppgradering räcker.
Flytbryggor blir allt vanligare
Bland privatpersoner längs Kalmarkusten är just flytbryggor en lösning som blivit allt mer populär de senaste åren. Det handlar dels om att de är enklare att installera än fasta bryggor, dels om att de tål isläggning bättre. Flytbryggor med moderna flytblock kan ligga kvar i vattnet året runt utan att skadas av infrysning.
En flytbrygga består typiskt av en träram med flytkroppar undertill och kan byggas i olika bredder beroende på om den är tänkt för bad eller båtförtöjning. För badbryggor räcker det med en lägre flythöjd, medan båtbryggor behöver kraftigare flytkroppar för att klara av belastningen från förtöjda båtar och vågrörelser.
För den som funderar på att skaffa en egen flytbrygga finns flera leverantörer att välja mellan. Svenska Flytblock i Hedemora är en av Sveriges mer etablerade tillverkare och har levererat bryggor sedan 1970-talet, både till privatpersoner och kommuner runt om i landet.
Tänk på förankringen
Den vanligaste orsaken till skador på flytbryggor är inte bryggan i sig utan förankringen. Vågor, vind och issjok sliter hårt på kättingar och bottenvikter – och det är inte ovanligt att hela bryggan glidit flera meter ur position efter en hård vinter.
Tumregeln är att förankringen ska vara dimensionerad för det värsta vädret bryggan kan tänkas utsättas för, inte det normala. För utsatta lägen kan det krävas tyngre bottenvikter eller fler förankringspunkter. Just förankringsfrågan är något som bryggleverantörer ofta kan hjälpa till med utifrån platsens specifika förutsättningar.
Nya regler för dig som hyr kommunal båtplats
Sedan 2025 ställer Kalmar kommun krav på att samtliga båtägare som hyr eller arrenderar bryggplats av kommunen ska kunna visa att båtbotten är fri från höga gifthalter. Konkret innebär det att du behöver lämna in ett godkänt mätprotokoll där tennhalten inte överstiger 100 mikrogram per kvadratcentimeter som medelvärde. Alternativt går det att visa att båten är tillverkad efter 1995, eftersom kommunen konstaterat att samtliga båtar med för höga mätvärden varit byggda tidigare än så.
Att måla över med en spärrfärg räknas inte som ett godkänt alternativ. Underhåll som kräver slipning ska göras på någon av kommunens spolplattor med filter som samlar upp gifterna från färgrester. Dessa finns vid uppläggningsplatserna på Ängö och vid T-bryggan. I Kalmar Gästhamn finns även en borsttvätt där du kan tvätta skrovet medan båten ligger i vattnet. Och för dig som hyr båtplats av kommunen ingår en kostnadsfri tvätt per år.
Nya byggregler från Boverket påverkar bryggbyggen
Sedan 1 juli 2025 gäller nya byggregler från Boverket som ersätter de tidigare BBR och EKS. Reglerna fokuserar nu på funktionskrav i stället för detaljerade anvisningar, vilket innebär att byggherren själv ansvarar för att visa att kraven uppfylls. Den 1 december 2025 trädde dessutom en uppdaterad plan- och bygglag i kraft, där fler mindre åtgärder blivit bygglovsbefriade.
För den som planerar en ny brygga är det dock viktigt att veta att strandskyddet ligger kvar oförändrat. Även om bygglov inte krävs så behöver du fortfarande söka strandskyddsdispens om bryggan ligger inom strandskyddat område, vilket gäller längs i princip hela Kalmarkusten. Under en övergångsperiod fram till 1 juli 2026 kan byggherren välja att tillämpa antingen de gamla eller de nya reglerna, men det går inte att blanda. Kolla med kommunens miljöavdelning innan spaden sätts i jorden, eller i bottnen.
Kort checklista inför båtsäsongen
Brygga:
- Kontrollera virke, beslag och flytkroppar
- Kolla förankring och kättingar
- Rengör och eventuellt impregnera om träet är torrt
Båt:
- Kontrollera skrov, propeller och rodersystem
- Byt zinkanoder vid behov
- Provkör motorn innan sjösättning
- Ha mätprotokoll redo om du hyr kommunal båtplats
Säkerhet:
- Räddningsstege på bryggan, särskilt om barn vistas där
- Kontrollera flytvästar och säkerhetsutrustning ombord
- Se till att brandsläckare och nödraketer är aktuella