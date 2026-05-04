Kalmar WaterExpo gör comeback i helgen

Den här helgen, 8-10 maj, fylls Sylvanderparken och Slottsfjärden av båtar, foodtrucks och prova-på-aktiviteter när Kalmar WaterExpo är tillbaka. Hela mässan är gratis att besöka, och samtidigt avgörs första deltävlingen i Allsvenskan i segling precis utanför kajkanten.
Båtliv, vattensport och mat – allt på samma ställe
Mässan är en utomhusmässa som samlar utställare, föreningar och företag inom båt- och sjöliv. På plats finns båtar i alla storlekar, marinelektronik, fiskeutrustning, vattensportprylar och en hel del nyheter från branschen. För den som inte är så insatt i båtlivet finns ändå mycket att titta på och flera utställare erbjuder prova-på-aktiviteter där man kan testa allt från eldrivna surfbrädor till seglingsutrustning.
För hungriga besökare finns flera foodtrucks på området och ambitionen från arrangörerna har varit att skapa en mötesplats där hela familjen kan trivas. De minsta i sällskapet har egna aktiviteter att roa sig med medan föräldrarna tittar runt bland montrarna.
Seglingsliga med slottet som fond
Det riktigt nya för i år är att Allsvenskan i segling håller sin första deltävling på samma plats. Det är en klubbserie där 18 av landets bästa segelklubbar tävlar mot varandra i J/70-båtar. Kappseglingarna sker så nära land att publiken kan följa dramatiken direkt från kajen. Tävlingarna sänds också live på Youtube och Facebook med kommentarer och analyser, för den som vill fördjupa sig.
Bakom arrangemanget står Eventbyrån Partykompaniet, Svenska Seglarförbundet, Segelsällskapet Vikingarna och Destination Kalmar i samarbete.
Lätt att ta sig dit
Mässan ligger ett par hundra meter från Kalmar Central, perfekt för resande med kollektivtrafik. Närmaste busshållplats är Universitetskajen. För den som tar bilen finns parkering vid Tjärhovet och i området runt omkring.
Är du inte jätteintresserad av båtar? Det spelar ingen roll, evenemanget i sig är värd ett besök då Sylvanderparken är en av stadens finaste platser, med Kalmar Slott i bakgrunden. En söndagspromenad längs vattnet med utsikt över seglingstävlingarna är en bra anledning att komma ut i vårsolen.
Faktaruta: Kalmar WaterExpo 2026
När: 8–10 maj 2026
Var: Sylvanderparken och Slottsfjärden, Kalmar
Öppettider: Fredag 12.00-18.00, lördag 10.00–18.00, söndag 10.00-16.00
Pris: Fri entré
Mer info: kalmarwaterexpo.se