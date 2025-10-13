Smålands största Halloweenfest tillbaka i Kalmarsalen

Den 1 november arrangeras ”THE REAL HALLOWEEN” – Waterworld i Kalmarsalen. Evenemanget, som beskrivs som Kalmar läns mest späckade Halloweenparty, har tidigare år varit helt slutsålt.

Arrangören Mighty Event räknar med omkring 1 500 utklädda gäster. Kvällen bjuder på tre dansgolv, tre DJs, uppträdanden, silent disco, fotovägg och fotobås. Under kvällen delas även priser ut för bästa utklädnad.

Bland musikmakarna på scen återfinns Fabian Wennerbeck, Robin Fredsson och Samuel Sjö. Publiken kan också se fram emot en LED- och eldshow, samt flera underhållningsinslag natten lång.

Biljetter & Tider

Biljetterna har släppts och går att köpa via appen VipMonkey. Både early bird- och studentbiljetter finns tillgängliga i ett begränsat antal.

325 kronor kostar en ordinarie biljett.

För att underlätta entrén erbjuds biljett- och bandutlämning redan på eftermiddagen på Kalmarsalen den 1 november (13.00 – 15.00). Band sätts direkt på handleden vid utlämningen och kan inte hämtas åt andra eller överlåtas.

Evenemanget pågår mellan 22.00 och 03.00 – och besökarna uppmanas att klä ut sig efter egen fantasi.

THE REAL HALLOWEEN: INFO

📅 Datum: 1 november 2025

📍 Plats: Kalmarsalen, Kalmar

🕒 Tid: 22.00–03.00

🔞 Åldersgräns: 18 år

🎧 DJs: Fabian Wennerbeck, Robin Fredsson, Samuel Sjö

🎟 Biljettsläpp: 26 oktober kl. 12.00 i VipMonkey-appen🎭 Arrangör: Mighty Event

Mer information hittas på Mighty Events Facebook-sida.