KLT presenterar prispaket för 2026: Måttliga höjningar

Kollektivtrafiknämnden har godkänt förslag till biljettpriser för 2026, uppger Region Kalmar län i ett pressmeddelande. Inriktningen blir billigare pendling samtidigt som vissa biljetter justeras uppåt. Ett definitivt beslut väntas i regionfullmäktige i slutet av november.
Detta ingår i förslaget
KLT föreslår sänkningar på periodbiljetter: 30-dagarskort får en mindre prisnedgång och 365-dagarskort sänks i spåren av det, eftersom årskortet styrs av 30-dagarspriset.
Fritidsbiljetten föreslås bli billigare, från 927 till 914 kronor. Sommarbiljetten ligger kvar på 980 kronor. För kortare resor föreslås en justering uppåt med två procent för Enkelbiljett, 24-timmarsbiljett, Flexbiljett och Seniorbiljett.
Ombordtillägget för enkel- och 24-timmarsköp höjs från 10 till 15 kronor för att styra fler köp till förhandskanaler.
Seniorbiljetten får utökad giltighet: vardagar och röda dagar som infaller måndag–fredag gäller från kl. 17.00 till 03.59, dygnet runt på lördagar och söndagar samt under sommaren 15 juni till 15 augusti.
För serviceresor speglar avgifterna utvecklingen i allmän trafik: justering med två procent och samma principer för avgift vid ej avbokad resa.
För sjukresor föreslås egenavgiften bli 158 kronor (tidigare 155) och högkostnadsskyddet 3 160 kronor (20 egenavgifter).
KLT lyfter att paketet ska underlätta arbets- och studiependling och locka fler unga till bussar och tåg.
Förslagen är godkända i kollektivtrafiknämnden. Regionfullmäktige väntas fatta de formella besluten vid sammanträdet 26–27 november.
Snabbfakta: KLT:s nya förslag
30-dagarsbiljetter: marginell sänkning.
365-dagarsbiljett: sänks i linje med 30-dagarspriset.
Fritidsbiljett: 914 kr (föreslagen sänkning från 927 kr).
Sommarbiljett: oförändrat pris 980 kr.
Enkel/24 h/Flex/Senior: +2 % (korttidsprodukter).
Ombordtillägg enkel/24 h: höjs från 10 till 15 kr.
Seniorbiljett – giltighet: vardagar & röda dagar mån–fre 17.00–03.59; helger dygnet runt; sommar 15/6–15/8.
Sjukresa (egenavgift): 158 kr; högkostnadsskydd: 3 160 kr.
När regionfullmäktige har klubbat nivåerna publicerar KLT de beslutade priserna med startdatum 1 januari 2026. Fram till dess gäller nuvarande taxa.
Läs mer om KLT:s biljettpriser för 2026 här.