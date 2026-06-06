Befolkningen i Kalmar minskade under årets första kvartal

Efter ett 2025 där Kalmar var en av få kommuner i länet som växte vände utvecklingen under inledningen av 2026. Befolkningen i Kalmar kommun minskade nämligen under det första kvartalet. Detta enligt siffror från Statistiska centralbyrån som publicerads av Newsworthy i maj.
Den 31 mars 2026 bodde 72 980 personer i kommunen. Det är 88 färre än vid årsskiftet, då invånarantalet låg på 73 068.
Två faktorer låg bakom nedgången. Under kvartalet föddes 171 barn samtidigt som 184 personer avled, vilket gav ett negativt födelsenetto. Samtidigt flyttade 844 personer från kommunen medan 764 flyttade dit.
Ett trendbrott efter ett starkt år
Nedgången är värd att notera mot bakgrund av fjolåret. Under 2025 ökade Kalmar sin befolkning med 364 personer. Kommunen var då en av endast två i hela Kalmar län som växte, vid sidan av Mörbylånga. Resten av länet tappade invånare.
Det första kvartalet är dessutom ofta statistiskt svagt. SCB redovisar händelser som inte kan kopplas till en specifik månad under årets första kvartal, och det rör i regel dödsfall. Det innebär att inledningen på året tenderar att se sämre ut än helheten.
Sett över en längre period är bilden av Kalmar fortsatt positiv. Jämfört med samma kvartal ett år tidigare har befolkningen ökat med drygt 300 personer. Sedan millennieskiftet har folkmängden i kommunen vuxit med omkring 13 860 personer, vilket motsvarar 23 procent. Det är den största tillväxten av samtliga kommuner i länet under perioden.
Bostadsbyggande i nya områden
En del av tillväxten de senaste åren har koncentrerats till stadens nyare områden. I området Krafslösa, Snurrom och Vimpeltorpet har antalet bostäder mer än tredubblats sedan 2015, främst genom nya hyresrätter. Andelen barnfamiljer i området har samtidigt ökat tydligt.
Det är just den typen av rörelse som präglar en stad i förändring. Nya kvarter fylls, familjer byter adress och bostadsmarknaden ställer om. För många hushåll innebär en adressändring också ett behov av praktisk hjälp. Därför följer efterfrågan på en pålitlig flyttfirma i Kalmar med naturligt i en kommun där tusentals personer byter bostad varje år. Arbetstillfällen inom just flytt och städ ökar även för varje år, enligt presenterad RUT-statistik.
Under hela 2025 flyttade 4 187 personer till Kalmar. Samtidigt lämnade 3 932 personer kommunen. Det visar hur stor omsättningen är även under ett år då nettot landar på plus.
Vad siffrorna säger om framtiden
En enskild kvartalssiffra säger lite om den långsiktiga riktningen. Kalmar har haft ett positivt flyttnetto under nästan samtliga kvartal sedan år 2000 – och kommunen pekas fortsatt ut som länets tillväxtmotor. Under första kvartalet 2026 minskade befolkningen i Kalmar län som helhet med omkring 340 personer, till 245 142 invånare. Endast två av länets tolv kommuner växte.
Region Kalmar län lyfte i sin senaste analys fram att färre personer än tidigare väljer att lämna länet helt. Det tolkas som ett tecken på att regionen behåller sin attraktionskraft, även i en tid då befolkningen i landet som helhet minskar till följd av historiskt lågt barnafödande.
Nästa kvartalsrapport från SCB väntas senare i år. Då blir det tydligare om minskningen under årets första månader var ett tillfälligt hack i kurvan eller inledningen på en längre utveckling.
Källor: SCB, Skatteverket