Eldningsförbud i Kalmar: Dessa regler gäller i åskvärmen

Grilldrömmar får läggas på is en stund i högsommaren, åtminstone ute i skog och mark. Sedan torsdagen den 2 juli klockan 12 råder eldningsförbud i Kalmar kommun, ett beslut som gäller tills vidare enligt Länsstyrelsen (Kalmar läns hemsida).
Kalmar är långt ifrån ensamt. Förbudet omfattar totalt nio kommuner i länet: Nybro, Emmaboda, Mörbylånga, Borgholm, Oskarshamn, Mönsterås, Torsås och Högsby. Bakgrunden är höga brandriskvärden och prognoser som pekar åt fel håll för de kommande dagarna.
Beslutet initierades av vakthavande räddningschef på räddningstjänsterna i länet och fastställdes sedan av varje kommun för sig.
Vad du får och inte får göra
Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Det innebär att all eldning, grillning och bränning med fasta bränslen är förbjuden. Hit räknas ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar.
Men det finns undantag värda att känna till. Du får fortfarande grilla på iordningställda platser som är utformade så att risken för antändning och spridning är låg. Du får också grilla på din egen tomt, i en grill eller annan anordning för matlagning, så länge den står stadigt och på ett brandsäkert underlag. En upphöjd grill på stenplattor går alltså bra. En engångsgrill direkt i det torra gräset gör det inte.
Samma princip gäller för restauranger, campingar och liknande verksamheter inom det egna området.
Ta det på allvar
Det här är inte en rekommendation utan ett förbud – och det finns skäl att respektera det. Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott enligt lagen om skydd mot olyckor och kan ställas till svars.
Räddningstjänsten gör löpande bedömningar av hur brandrisken utvecklas, och läget kan ändras snabbt. Blir torkan värre kan förbudet skärpas ytterligare, och då kan även grillning på den egna tomten förbjudas.
Ett gott råd i väntan på svalare tider är att undvika att röka ute i naturen. Släng framför allt inga fimpar på marken. När marken är så här torr räcker en enda gnista för att starta något som blir mycket svårt att släcka.
Håll dig uppdaterad
Eftersom beslutet gäller tills vidare är det värt att hålla koll på när det så småningom hävs. Aktuell information finns hos Länsstyrelsen Kalmar län, på kommunens webbplats och via räddningstjänsten. På krisinformation.se finns dessutom en karta som visar var i landet det råder eldningsförbud just nu.
Sommaren i Kalmar är som bäst när den tillbringas utomhus. Med lite eftertanke går det utmärkt att njuta av den ändå, även utan lägereld.
Reds. anm: Vid publiceringen gällde förbudet fortfarande enligt Länsstyrelsens hemsida. Eftersom ett beslut av det här slaget kan hävas eller skärpas med kort varsel bör du alltid kontrollera aktuell status innan du planerar att elda eller grilla.