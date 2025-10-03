Ölandsartist får publikens stöd – kan nå Melodifestivalen

När SVT avslöjade att 3 888 bidrag skickats in till Melodifestivalen 2026 dök ett oväntat namn upp flera gånger bland kommentarerna på tävlingens Instagram: Emma Ebintra från Öland. Trots att hon är helt okänd i musikindustrin har hon redan fått publikens stöd inför Sveriges största musiktävling.

”Jag har ingen stor musikindustri bakom mig. Jag är en kvinna från Öland som skriver och sjunger mina egna låtar. Att människor vill se mig på Melodifestivalens scen känns både overkligt och fantastiskt”, säger Emma.

Från Öland ut i landet

Sedan i våras har Emma dokumenterat sin Melloresa – en checklista som AI hjälpt henne skapa för att öka chanserna att bli antagen. Resan har tagit henne från små scener på Öland, och i Kalmar, till spelningar inför över 1 500 personer. Samtidigt har hon släppt musik som snabbt hittat sina första lyssnare.

– Jag vill visa att även en okänd röst från en liten plats kan nå ut. Att våga drömma stort är lika viktigt på Öland som i Stockholm, fortsätter hon.

Föreläsare och musiker

Förutom musiken arbetar Emma som jämställdhetsstrateg och föreläser om hur könsnormer påverkar vardagen, arbetslivet och samhället. Kombinationen av samhällsengagemang och musik gör henne till ett annorlunda Mello-hopp.

– För mig handlar Melodifestivalen inte bara om att sjunga. Det handlar om att visa att drömmar kan bli verklighet, även om man kommer från helt utanför rampljuset.

Ett lokalt namn att hålla ögonen på

I en tävling där de flesta bidrag backas upp av skivbolag och etablerade team representerar Emma ett lokalt hopp från trakten: en okänd sångerska som på kort tid lyckats väcka äkta engagemang från publiken.

