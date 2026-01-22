Telenor: Stora bredbandsstörningar i Kalmar – Prognosen flyttas fram

Telenor rapporterar en pågående driftstörning som berör tjänsten ”Surf via Bredband” i Kalmar. Enligt operatören kan internet, TV via bredband och hemtelefoni via bredband påverkas. Störningen ska ha rapporterats torsdag 21 januari klockan 10.45 och status är att ”arbete pågår”. Senaste prognosen är att felet förväntas vara löst klockan 23.00 samma dag.
Enligt uppgifter har problemen varit som störst under förmiddagen. Den första tidsprognosen som cirkulerade var att tjänsterna skulle vara tillbaka kring 15.00, men tiden ska därefter ha flyttats fram flera gånger – ungefär tre timmar i taget. Orsaken till störningen är i nuläget oklar och Telenor uppger att tekniker arbetar för att lösa problemet så snabbt som möjligt.
Den som vill följa läget kan kontrollera Telenors driftinformation och även se om andra användare rapporterar problem via exempelvis Downdetector.
Uppdatering: 23:03 rapporterade användare att störningen nu upphört för Telenors bredband och övriga tjänster.