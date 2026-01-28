Trygghetsmätningar i Kalmar: Hög vardagstrygghet – men vissa platser sticker ut

Höstens trygghetsundersökningar i Kalmar kommun pekar åt samma håll: de flesta upplever en hög trygghet i vardagen. Dåde invånare och företag rapporterar en brottsutsatthet som är lägre än nationella jämförelser. Samtidigt visar svaren tydliga mönster kring var otrygghet upplevs och vad som främst kopplas till den.
Kommunen uppger att nästan 5 000 invånare och drygt 1 000 företag deltog i mätningarna. Undersökningarna genomfördes under hösten 2025 och resultaten används som underlag i det brottsförebyggande arbetet.
Invånare: tryggt dagtid – större skillnader på kvällstid
I medborgarundersökningen uppger 97,6 procent att de känner sig trygga i sitt bostadsområde dagtid. På kvällstid är motsvarande andel 72,0 procent.
När invånare beskriver varför de känner otrygghet återkommer framför allt tre förklaringar i rapporten: personer som stör ordningen, bristande belysning och ödsliga miljöer.
Undersökningen visar också att 9,9 procent uppger att de utsatts för brott det senaste året. I rapporten jämförs detta med ett nationellt genomsnitt på 20,0 procent.
Invånare har även haft möjlighet att peka ut platser som upplevs som extra otrygga. Kommunen lyfter särskilt Kalmar betongpark, Berga västra centrum och Kalmar C som platser som nämns.
I rapporten framgår också att trygghetsupplevelsen kvällstid varierar mellan olika områden och att den är som lägst i Norrliden Östra, Funkabo och Norrliden Västra.
Företagares oro vanligare än faktisk utsatthet
Bland företagen uppger 30,5 procent att de utsatts för brott under de senaste 12 månaderna. I rapporten jämförs detta med Företagens trygghetsundersökning, där riksnivån anges till 40 procent.
De vanligaste brottstyperna som företagen anger är nedskräpning, snatteri/stölder och skadegörelse. Samtidigt visar kommunens sammanställning att ungefär sex av tio företagare uppger oro för brott, och att oron främst gäller inbrott och bedrägerier. Kommunen noterar även att anmälningsbenägenheten är låg, ofta med hänvisning till tidsåtgång eller låg tilltro till att en anmälan hjälper.
Sammanfattningsvis anses Kalmar som en trygg kommun, men att arbetet fortsätter med fokus på platser där fler känner oro, samt med samverkan mellan kommun, polis, näringsliv och civilsamhälle.
Rapporten i korthet
- Deltagare: nära 5 000 invånare och drygt 1 000 företag svarade i undersökningarna.
- Trygghet: 97,6% känner sig trygga dagtid i bostadsområdet, 72% kvällstid.
- Brottsutsatthet: 9,9% av invånarna uppger brott senaste året (rapportens jämförelse: 20% nationellt).
- Företag: 30,5% uppger brott senaste året; vanligast anges nedskräpning, snatteri/stölder och skadegörelse.