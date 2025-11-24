RedovisningsCenter öppnar nytt kontor i Kalmar

RedovisningsCenter med kontor i Lessebo och Växjö meddelar idag att man öppnar nytt kontor i Kalmar.
– Vi har stor efterfrågan på våra tjänster och som ett led i att möta alla förfrågningar från Kalmarregionen så öppnar vi nu kontor även där, säger Patrick Fransson, ägare till RedovisningsCenter i Växjö.
Förvärvet förväntas även ge synergieffekter då kompetenser och resurser från de tre kontoren kommer flätas samman. RedovisningsCenter kommer att ytterligare kunna stärka sitt tjänsteutbud mot befintliga kunder och leverera ännu mer innovativa och skräddarsydda lösningar till företag som är i behov av stöd i sina ekonomiska processer. Kontoret öppnar på Varvsholmen i Kalmar den 2 december.
Som kontorschef rekryteras Magnus Duned, som har lång erfarenhet från såväl ekonomitjänster inom byråbranschen som inom näringslivet med ett flertal uppdrag som Ekonomichef/CFO/VD och även olika Controllerfunktioner inom såväl lite mindre företag som större.
– RedovisningsCenter har en lite annan filosofi än många andra byråer med mer mjuka värden, säger Magnus som ser fram emot att välkomna Emmy Andersson som den första redovisningskonsulten på det nya kontoret. ”Vi räknar med att vara 4-6 medarbetare innan sommaren”, avslutar Magnus.
– Det är viktigt att vi växer hållbart och med en bra modell som genomsyrar vår filosofi att sätta medarbetarna i centrum. Vi ser stora möjligheter att etablera fler kontor framöver för att möta både önskemål om lokal närvaro och för att kunna finnas med redovisningstjänster och kvalificerad rådgivning nära våra kunder i en tid där allt snurrar allt snabbare och företagen måste vara snabbfotade, avslutar Patrick.
Presskontakt:
Patrick Fransson, RedovisningsCenter i Växjö AB: 0765-555630, patrick@rcvaxjo.se
NOTERING: Detta är en insändare skriven av: Patrick Fransson. Text & Bild är publicerat med författarens tillåtelse.