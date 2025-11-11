Sjukhusclownens dag på Kulturhuset

I år uppmärksammar vi Sjukhusclownens dag genom att bjuda in förskolor till att se vår clownföreställning på Kulturhuset Strömmen i Kalmar. Föreställningen ges vid två tillfällen under dagen: 09:30 & 10:30. Efter sista föreställningen, ca 11:00 har vi möjlighet att träffa press och media om ni önskar få en pratstund med sjukhusclownerna från Clownlabbet.
Visste du att det finns över 70 sjukhusclowner i Sverige – från Gällivare i norr till Ystad i söder? Sjukhusclowner är specialiserade artister som jobbar på barnkliniker, inom demens- och äldrevård, på palliativa avdelningar och med hembesök hos barnfamiljer. Den 12 november uppmärksammas Sjukhusclownens dag runtom i Sverige.
Vardagen för patienter på sjukhus är ofta både långtråkig och fylld av oro. När ett barn blir sjukt kan hela familjen få sitt liv omkullkastat och tvingas hantera väntan, ovisshet och ibland svåra besked. Mitt i allt detta behövs inte bara sjukvård. Det behövs också pauser i tillvaron där glädje, hopp, fantasi och magiska möten får ta plats. Därför finns sjukhusclowner.
Nätverket Sveriges Sjukhusclowner (NÄS) har instiftat temadagen Sjukhusclownens dag för att uppmärksamma sjukhusclownernas arbete och få möjlighet att sprida glädje till ännu fler. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till vila, fritid och att ta del av kultur. Vi sjukhusclowner arbetar året om för att även barn på sjukhus ska få dessa rättigheter uppfyllda.
I år kan du vara med och visa ditt stöd för sjukhusclownernas arbete och för människor vars liv begränsas på grund av sjukdom.
För mer information, intervjuer eller pressbilder:
Martin Ibohm & Mikael Lovestedt
0703508794, 0704443130
mejl@clownlabbet.se
www.clownlabbet.se
NOTERING: Detta är en insändare skriven av: Martin Ibohm. Text & Bild är publicerat med författarens tillåtelse.