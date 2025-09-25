Efter hemmapremiären: ”Påminns om varför man gör allt det här”

När höstluften tvingar ner oss i källarförrådet för att gräva fram fodrade jackor och mössor, spritter det alltid till lite extra. Då vet vi nämligen att hockeysäsongen är nära.

Den har förvisso redan dragit igång, men igår (24 september) var det dags för Kalmar HC att återigen öppna upp portarna för sin hemmapublik. Där välkomnades över 2500 exalterade supportrar, som fick se KHC krossa gästande Vimmerby Hockey med siffrorna 6-1.

Shoppen var fylld till bredden och det tog en stund att ta sig ut från Hatstore Arena bland alla köpsugna fans efter slutsignal. Framförallt då många hade siktet inställt på den nya halsduken och förra årets succé: Kalmar Ghost retrotröja.

Linus Lind, marknadsansvarig för Kalmar HC, sa efter matchen på frågan om hur det känns personligen att se publiken lyfta taket:

”Det är fantastiskt varje gång. Men hemmapremiären är alltid något extra. Vi lägger ner otroligt många timmar på att förbereda allt från intro, exponeringen i hallen, till alla detaljer som ska sitta på plats.

När publiken sedan fyller läktaren, hymner sjungs, spelarna glider in till ett maffigt tifo och jublet lyfter taket… då får man verkligen gåshud. Det är då man påminns om varför vi gör allt det här.”

Viktigt med snabb återhämtning

Snacket i baren och runt hemmastå var tydligt: att ta tre pinnar och skaka av sig den tunga bortamatchen mot Almtuna. Speciellt då försäsongen sett knackig ut i stora perioder.

Vimmerby hade också sett bra ut i pre-season och stod för en stabil insats senast när man tog sig till förlängning mot nykomlingarna Troja/Ljungby. Därför var hoppet och känslan i Kalmar innan match inte hundraprocentig. Många bitar skulle behöva falla på plats för att undvika bottenträsk-bogey (läs: Linköping HC) helt enkelt.

Men efter det nedsläckta introt kunde man nästan förutse vad som skulle komma. Hela Hatstore vrålade ikapp när spelarna presenterades – och det var ösigt, kort sagt. Engagemanget skulle även smitta av sig på hemmalaget lagom till nedsläpp.

Matchen i sig

Kalmar tog kommandot tidigt och satte tonen. Efter åtta minuter spräcktes således nollan genom Felix Carell (assisterad av Tobias Aronsson och Valdemar Johansson). Strax därefter följde Samuel Jonsson upp med 2–0 efter assist från Gustaf Westlund och återigen Valdemar Johansson.

Vimmerby svarade med en reducering, men Kalmar svarade lika snabbt tillbaka och satte trean efter mål av George Diaco.

Andra perioden var målmässigt händelsefattig, trots flera anfallsräder och farliga lägen, i båda riktningarna. Nollan stod sig i tjugo minuter.

Men i tredje gick KHC för knock. Målen kom i strid ström:

Eddie Levin satte 4–1 i Powerplay med assist från Peter DiLiberatore och George Diaco.

Valdemar Johansson gjorde 5–1 på passning från Samuel Jonsson och George Diaco.

Slutligen fastställdes siffrorna till 6–1 genom Andrew Vanderbeck, som styrde in pucken framför mål med hjälp av Peter DiLiberatore och Samuel Jonsson.

Klara siffror

Kalmar inkasserade sin första seger för säsongen med tennissiffror i protkollet (3–1, 0–0, 3–0. Precis den revanschen som eftersöktes.

Det här var en batalj KHC dominerade från start till mål. Vimmerby jobbade upp ett momentum efter sitt enda mål, men slarvade bort sina chanser att komma ikapp vid 3-1-målet. Där blev det axelsjunka genom samtliga femmor.

Ett återkommande tema

Som oberoende hockeysupporter drogs undertecknad in i glädjeyran. Alla inblandade aktörer i kulisserna var nog på helspänn, men vi åskådare fick allt som önskades: skönlir, fullsatt arena och en gemytlig lill-lördag.

Givetvis hjälper det att grabbarna på isen petade in puckar på beställning. Men det kändes mer som ett skönt samspel med publiken, än tillfälligheter.

Linus Lind fortsätter:

”Vi försöker alltid att ta nästa steg och göra upplevelsen lite bättre för vår publik. Inför den här säsongen har vi bland annat tagit fram ett nytt intro och uppdaterat VIP-balkongen med en ny bar och fräschare miljö.

Vi fortsätter även med vårt koncept att ha olika temamatcher under säsongen. Vårt mål är att alla som besöker Hatstore Arena, oavsett om det är första gången eller om man varit med länge, ska känna att det är något speciellt att vara en del av KHC-familjen.”

Nästa match är hemma mot AIK, 26 september.

#kalmarpostenpåplats

TEXT & FOTO: Roberth Elmersson