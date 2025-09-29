SÄPO & Polisen utreder grovt brott

Säpo och polisen utreder ett misstänkt grovt brott på en ort i Västernorrland.

Säpo och polisen utreder ett misstänkt grovt brott på en ort i Västernorrland.

”Det är en pågående utredning och vi har inte möjlighet att kommentera mer i nuläget”, säger en presstalesperson på Säkerhetspolisen.

Enligt uppgifter till SVT Nyheter Västernorrland har brottsrubriceringen varit ”allmänfarlig ödeläggelse”.

Polisen har spärrat av ett område och utredningen leds av åklagare.

Flera personer har förhörts under dagen, men ingen är gripen.

Säpo kopplades in under tisdagen.