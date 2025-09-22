Miljoner i stöd för sanering i hamnområdet i Borgholm

Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat 8,8 miljoner kronor i stöd för sanering av det förorenade området “Passaden” eller Beijerstomten i Borgholms hamn.

Området tidigare innehöll verksamheter som brädgård och byggvaruhus, vilket har lett till mark- och eventuell grundvattenförorening. Innan någon byggnation kan ske – fastighetsägaren planerar att bygga bostäder – måste jorden saneras ordentligt.

Saneringen uppskattas kosta cirka 15 miljoner kronor totalt. Det stöd som beviljats täcker alltså en stor del, men inte allt; resterande kostnader delas mellan kommunen och exploatören. Cirka 30 nya bostäder planeras i hamnområdet när sanering och markberedning är färdig.