Nybroson släpper albumet Lortbron – “Blir intimt och personligt”

En musikartist från Nybro har släppt sitt nya album Lortbron, som enligt honom själv är ett mycket personligt och intimt verk. I intervjuer berättar han att albumet är ett uttryck för livets ups and downs hemma i Nybro – broarna, gatorna och enkla vardagsögonblick som satt prägel på hans musik och identitet. Kalmarposten+1

Albumtiteln Lortbron syftar till platsen där Nybro en gång växte fram, och fungerar som en symbol för både uppväxt, rötter och det råa i vardagen. Han har beskrivit låtmaterialet som mer naket än tidigare album – mindre polerat, mer känsla, med texter som öppnar upp kring både stolthet och sårbarhet. Facebook+2Kim Warsen+2

Musikaliskt innehåller Lortbron inslag av både akustik och elektroniska ljud, med fokus på sång och berättande. Målet är att lyssnaren ska känna närhet – som om artisten sitter bredvid dig och berätta