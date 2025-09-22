Snabbt och personligt hos Almérs: ”Här hälsar alla på varandra”

Snabbt in och snabbt ut med välfylld matkasse. Utan stress och långa köer. Almérs i Färjestaden är den personliga matbutiken där personalen alltid har tid för en liten pratstund, berättar nya platschefen Sofie Börjesson.



”Vi har många trogna kunder som alltid handlar hos oss”

– Det ska gå snabbt och smidigt att handla hos oss. Men det ska också kännas familjärt och utan stress. Vi öppnar gärna en extra kassa när det behövs, säger hon.

– Vi är den personliga matbutiken där du hittar allt du behöver. Vi har en daglig dialog med våra kunder och är lyhörda för nya önskemål.

För många i Färjestaden är ICA Supermarket Almérs något av en institution. Där handlar man butikens egenkryddade revbensspjäll till julbordet och den goda hemlagade potatissalladen till sommarens grill. Samt allt annat i matväg som en vanlig barnfamilj behöver till vardags.

– Vi har många trogna kunder som alltid handlar hos oss. De lär sig våra namn och frågar hur vi mår när de kommer in för att handla, säger Sofie Börjesson, som började hos Almérs som sommarjobbare i charken direkt efter studenten 2008 och fick fast tjänst samma höst.

– Egentligen hade jag tänkt plugga till mäklare men trivdes så bra att jag stannade kvar och fick allt större ansvar.

”Jag lärde mig massor om hur man kan effektivisera driften”

Och förra hösten, 14 år senare kunde Sofie Börjesson, 33 år, axla rollen som platschef. Däremellan har hon gått ICA-skolan och efter det gjort en avstickare som avdelningsansvarig i en annan stor ICA-butik på fastlandet.

– Det var en nyttig erfarenhet. Jag lärde mig massor om hur man kan effektivisera driften.

Rätt sortiment, välfyllda hyllor och bättre ordning i gångarna är några av de förbättringar som Sofie Börjesson redan hunnit genomföra. Hon har även sett till att fler personal är ute i butiken när kunderna handlar.

– De är mycket omtyckta och tar alltid sig tid att prata med kunderna, säger hon märkbart stolt över sitt team som består av tolv åretruntanställda och tre vikarier.

”Jag har blivit riktigt nördig med att baka egen pizza”

Just nu är det lite rörigt hos Almérs men snart är den stora ommöbleringen som ska ge plats åt ett utökat sortiment klar. Lagom till påsken ska allt vara på plats.

– Vi har dragit ner på det som kallas special – lampor och elapparater – och utökat matsortimentet. Vi har en stor tacoavdelning med många nya produkter, säger Sofie Börjesson.

Själv satsar hon gärna på italienska delikatesser till fredagsmyset.

– Jag älskar goda ostar och har blivit riktigt nördig med att baka egen pizza. Det är viktigt med riktigt bra mjöl, manitoba är min favorit.

Sofies fredagspizza

4 stycken

1 pkt jäst

3 dl fingervarmt vatten

3 msk olivolja

2 tsk salt

2 tsk torkad oregano

7–8 dl vetemjöl som Manitoba Cream

Gör så här:

• Smula jästen i en bunke. Rör ner fingervarmt vatten och lös upp jästen.

• Tillsätt olivolja, salt och timjan.

• Blanda i lite mjöl i taget tills det blir en bra deg. Knåda antingen för hand eller med bakmaskin.

• Strö lite mjöl över degen låt jäsa under bakduk i 30 minuter.

• Sätt ugnen på högsta temperatur och ställ in plåten så den blir varm.

• Dela degen i 4 delar och kavla ut på bakplåtspapper.

• Toppa med tomatsås, riven ost och valfria tillbehör.

• Ta ut plåten och lägg snabbt på bakplåtspappret med pizzan och skjutsa in i ugnen i cirka 10 minuter.