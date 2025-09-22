Susanne Jessen och Christer Månsson trivdes väldigt bra i sin rymliga villa från 1970. Men efter nästan trettio år på samma adress var det dags att downsiza. Vårens flytt till ett nybyggt bostadsrättsradhus på brf Lyckan vid Djurängen i Kalmar överträffade alla förväntningar.

Lyckan är ett nyproducerat bostadsrättsradhus, tycker både som sålde villan från 70-talet och flyttade in ett nybyggd bostadsrättsradhus i Kalmar.

– Vi bodde i en villa med källare och kände att det började bli för stort för oss två, eftersom barnen har flyttat hemifrån. Tomten var på 900 kvadratmeter och det var mycket att sköta om med både altan och trädgård, säger Christer Månsson, som är VD för Colorama i Kalmar.

För två år sedan började Christer och hustrun Susanne diskutera hur de ville bo framöver. När de påbörjade letandet efter en mindre bostad kom de fram till att ett nytt boende skulle passa dem bäst. Inte något renoveringsobjekt.

Det skulle vara lättskött, i ett plan och gärna med täppa och plats för att parkera bilen. I den vevan fick paret nys om att byggföretaget Obos hade börjat projektera för Lyckan vid Djurängen i Kalmar.

– Det kändes långt fram med inflyttning två år senare. Så vi släppte det, säger Susanne Jessen som arbetar med utbildning och handledning inom neuropsykiatri och autism/ADHD.

Det är trivsamt med öppna ytor mellan kök och vardagsrum och allt i ett plan på 90 kvadrat, tycker Christer Månsson, VD för Colorama i Kalmar.

Båda spelar golf och tittade även på ett projekt i Färjestaden men kom fram till att de ville bli kvar på fastlandet.

– Då kom prospektet om Lyckan med inbjudan till ett informationsmöte. Vi hade tyvärr inte möjlighet att närvara då. Men i maj kom en förfrågan om vi fortfarande var intresserade. Det var vi, så klart, säger Christer Månsson.

Det var då paret kom kontakt med Kristian Bergman, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Kalmar, som hade hand om försäljningen av Lyckans 21 bostadsrättsradhus.

– Vi tittade på ritningarna och gick även runt på området där vi valde ut en hörntomt. Vi kände att det här passar oss. Vi gillade verkligen byggstilen – högt i tak, öppet mellan kök och vardagsrum och en separat sovrumsavdelning. Allt i ett plan på 90 kvadrat. Som ett eget hus i miniformat, säger Christer Månsson.

Byggherren Obos var flexibel under hela processen och erbjöd ovanligt mycket tillval. I projektets uppstart fanns ett badrum med tvättstuga, men ingen gästtoalett.

– Vi hade krav på två toaletter och fick möjligheten att göra om en klädkammare till ytterligare en toalett. Men bäst av allt är kanske att vi kunde välja till en kamin i vardagsrummet, säger Susanne Jessen.

Egen uteplats och liten täppa är allt som behövs. Makarna Susanne Jessen och Christer Månsson tycker att det är skönt att slippa skötseln av en stor trädgård.

När paret hade skrivit på för sin nya bostad var det dags för nästa steg framåt hösten 2020. Att sälja villan på Valsplan och det föll sig naturligt att anlita samma mäklare.

– För oss var det viktigt med en professionell fastighetsmäklare som ordnar med allt det praktiska och det kändes bra och var smidigt för oss att Kristian även tog hand om vår försäljning. Han var mycket duktig, säger Christer Månsson.

Sedan gick allt väldigt snabbt. På några dagar var affären klar och de fick ut långt mer för huset än vad de hade räknat med.

– Vi hade en första visning en fredag i november och planerat ytterligare en visning veckan efter. Men redan på onsdagen allt klart och påskrivet, säger Christer Månsson.

Att sälja till en ung barnfamilj kändes mycket positivt.

– Vi hittade rätt köpare direkt och fick ett väldigt bra pris. Mer än vad vi hade väntat oss. Det var skönt att slippa ännu en visning. Det är ändå rätt mycket bök med det, säger Susanne Jessen.

Lika självklart som valet av mäklare var, lika givet var det att använda Svensk Fastighetsförmedlings tjänst Varudeklarerat när huset skulle säljas.

I tjänsten ingår besiktning och försäkring mot bland annat dolda fel i tio år.

– Det är inte så kul att få telefonsamtal år åtta eller nio från en köpare som tycker sig ha upptäckt ett dolt fel, säger Christer Månsson.

– Varudeklarerat känns tryggt. När man väl har sålt, så har man sålt, säger Susanne Jessen.

Eftersom huset på Valsplan såldes rekordsnabbt fick paret mellanlanda i en lägenhet i stan i väntan på inflyttningen till Lyckan. Men det var bara positivt, tycker båda två. De hann göra sig av med det mesta av möblemanget från huset och skaffa nytt till den nya bostaden.

– Vi trivs jättebra! Det är stora fördelar med att bo i bostadsrätt. Föreningen har hand om allt utvändigt underhåll. Det känns tryggt och det hade säkert varit mycket dyrare att köpa en liten villa i samma standard, säger Christer Månsson.

Från köket ser man ut över matplatsen och altanen. Det är en underbar känsla att höra och se kaminen både från köket och soffan, konstaterar Susanne Jessen nöjt och blickar ut över den öppna planlösningen.

Bekväma radhus med extra takhöjd

Brf Lyckan vid Djurängen i Kalmar består av 21 radhus på 91 kvm med öppen planlösning för socialt umgänge i vardagsrum och kök och en avskild sovrumsdel. Inredning i hög kvalitet och stora möjligheter att sätta sin personliga prägel. Liten tomt på baksidan samt förråd, altan och uppfart för bil på framsidan.

Alla sover gott med Varudeklarerat

Svensk Fastighetsförmedling har ett unikt paket med försäkring och besiktning som ger extra skydd för både säljare och köpare upp till tio år efter affären.

Det heter Varudeklarerat och täcker fel och skador som vanligen är säljarens ansvar enligt lag, så som dolda fel, fel som lett till följdskada och skada i husets riskkonstruktioner.

Men även fel i garage, besiktningsmisstag, hushållsapparater som går sönder inom tre månader och självriskersättning om det skulle uppstå en läcka, brand eller skada efter inbrott inom ett år från tillträdesdagen.

Sju av tio som säljer sin villa genom Svensk Fastighetsförmedling väljer att köpa till Varudeklarerat och fördelarna är många:

Attraktivare bostad. Bostadens eventuella brister och möjligheter är väldokumenterade, antingen för säljaren att åtgärda innan visning eller för köparen efter tillträde.

Tryggare budgivning. Köparen får ett omfattande skydd, vilket kan öka viljan att lägga ett bra bud.

Sova gott. Om köparen upptäcker fel eller skada som omfattas av försäkringen, kan hen vända sig direkt till försäkringsbolaget, och behöver inte kontakta säljaren först.

Fler spekulanter. När bostadens skick är känt, ökar möjligheten för fler spekulanter eftersom de lättare kan bedöma bostadens värde.

Snabbare och enklare affär. Tidig besiktning minskar risken för onödiga, utdragna diskussioner om priset.

Ekonomisk trygghet. Vid fel eller skada, som omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget, inte säljaren, ersättning till köparen.

Mäklarens bästa nyköptips!

Hur är det att köpa nyproduktion – villa eller bostadsrätt?

– Fördelarna är naturligtvis många. Att man får något helt nytt, med optimerade ytor och kanske med exakt de tillval man själv valt, gör nyproduktionen unik i sitt slag. Att man dessutom kan finna smarta lösningar avseende det ekonomiska upplägget genom energieffektivitet och i vissa fall amorteringsfrihet samt 15 år utan fastighetsavgift/skatt gör inte det hela sämre.

Vad är viktigt att tänka på när man ska köpa nyproduktion?

– När man skall köpa ny bostad är det alltid viktigt att se över sina behov. Vad vill/behöver jag? Det man också behöver ha med sig när det gäller nyproduktion är att man i de flesta fall får vänta på att den nya bostaden skall byggas. Det tar lite längre tid tills man får flytta in. Dessutom är det naturligtvis viktigt att säkerställa att både entreprenör och byggare är seriösa så att man kan känna sig säker på att få det man köper.

Är det inte mycket dyrare med nyproduktion?

– Det är precis som vid försäljning av begagnade bostäder. Det är läget som avgör vilka priser som kan anses rimliga. Det betyder att det inte går att producera nya bostäder på alla lägen. Men som sagt – man kan i vissa lägen tycka att nyproduktion är dyrt, medan det på andra lägen blir billigt i förhållande till övriga bostäder där.

Du hjälpte Susanne Jessen och Christer Månsson att sälja huset. Hur gick det till?

– De hade ett behov att få en trygg övergång från sitt gamla hus i Lindsdal till sin köpta nyproduktion i Djurängen. Vi slowstartade deras husförsäljning med tjänsten Aktiv matchning. På den tiden kallades det Läge+, en så kallad kommande försäljning. Där man aktivt matchar huset mot husspekulanter i Svensk Fastighetsförmedlings spekulantregister. Christer och Susanne hade ett mål rörande försäljningspris men hade först inga planer på att flytta förrän de kommit klart närmare tillträdet av sin nyproduktion. Den tanken ändrades dock snabbt när vi inte bara nådde deras mål utan överskred det med cirka en halv miljon. Köparna hittade sitt drömhem och mina säljare fick en rekordförsäljning för området.

Lite personfakta om dig!

– Jag är glad och social och mår bra av att hålla i gång med träning på gymmet, badminton och beachvolleyboll. Träning hjälper mig att fokusera på mitt jobb och kondition måste man ju ha när man springer mellan visningar. Jag är stolt över att ha fått fina utnämningar av kunderna genom Reco.se – Sveriges största oberoende rekommendationssajt. Jag fick utnämningen Högst Betyg för hela 2021 och samma för sista kvartalet 2020. Så jag är minst sagt tacksam över mina kunders fina feedback.

Hur bor du själv?

– I ett 120 år gammalt helrenoverat hus i Lindsdal, med pool och två härliga trädäck.

Favoritinredningsdetalj?