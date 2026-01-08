Fågelfors inleder samarbete med VarmaVillan – stärker satsningen på konsumentmarknaden i södra Sverige

Fågelfors, en etablerad svensk pelletstillverkare med lång erfarenhet inom premiumsegmentet, stärker nu sin närvaro på konsumentmarknaden genom ett nytt samarbete med VarmaVillan.
Målet är att erbjuda villaägare i södra Sverige en trygg och modern pelletsaffär där svensk kvalitet möter enkel beställning och erkänt bra kundservice.
“VarmaVillan passar bra som partner i det läge vi står i idag. Vi vill växa tydligt på konsumentmarknaden, och VarmaVillan har både erfarenheten, kundbasen och den digitala enkelheten som krävs. De har en smidig och tydlig webbeställning och en kundservice som vi vet uppskattas av villaägare. Tillsammans kan vi erbjuda en trygg pelletsaffär från första klick till levererad produkt.”
—Niklas Heikkinen, säljchef, Fågelfors Pellets
Genom samarbetet kommer VarmaVillans kunder nu kunna beställa Fågelfors premiumpellets, tillverkat i Sverige av noggrant utvald råvara och med hög driftstabilitet som främsta signum. Fågelfors har även en flexibel produktportfölj under utveckling – något som kommer att introduceras stegvis.
“Vi är otroligt glada över att teckna samarbete med Fågelfors. Deras pellets håller en väldigt fin och jämn svensk kvalitet och passar perfekt in i vårt sortiment. Vi tycker också om deras vilja att utveckla sina produkter och hur de paketeras – det ger oss helt nya möjligheter framåt. För villaägaren innebär samarbetet framför allt trygghet: stabil leverans, svensk produktion och en kundresa som är enkel från start till mål.”
— Kennet Rudholm, VD, VarmaVillan AB
Samarbetet startar omgående, och VarmaVillan kommer löpande att introducera Fågelfors produkter i sitt digitala sortiment och i sina riktade kampanjer mot hushåll i södra Sverige.
________________________________________
Om Fågelfors
Fågelfors Pellets AB är en svensk pelletstillverkare med lång erfarenhet av premiumkvalitet, stabil produktion och säker logistik. Råvaran kommer från svenska skogar och produktionen sker med fokus på jämn kvalitet och driftstabilitet för villaägare och större värmeanläggningar.
Om VarmaVillan
VarmaVillan är en snabbväxande digital aktör inom hemuppvärmning med fokus på pellets och villaolja. Företaget är känt för sin enkla webbprocess, transparenta kunddialog och högt kundbetyg. VarmaVillan levererar i stora delar av södra Sverige och arbetar med flera ledande svenska pelletstillverkare.
________________________________________
Presskontakt
Kennet Rudholm
VD, VarmaVillan AB
Telefon: 070-312 84 08
E-post: kennet@varmavillan.se
________________________________________
Niklas Heikkinen
Säljchef, Fågelfors Pellets
Telefon: 076-1148172
E-post: niklas.heikkinen@fagelforspellets.se
NOTERING: Detta är en insändare skriven av: Kennet Rudholm. Text & Bild är publicerat med författarens tillåtelse.