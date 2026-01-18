Mitt Kalmar-appen försvinner den 23 januari

Kalmar kommun avpublicerar appen Mitt Kalmar från och med 23 januari 2026, enligt sajten kalmar.se. Kommunens besked är att appen i sin nuvarande struktur inte kan uppfylla de lagstadgade tillgänglighetskraven. En fullständig lösning skulle kräva att appen byggs om från grunden.
Bakgrunden är en granskning av Digg, Myndigheten för digital förvaltning, som enligt kommunen hittade flera tillgänglighetsbrister. Kommunen uppger att man tillsammans med app-leverantören har åtgärdat majoriteten av bristerna, men att vissa problem kvarstår och bedöms vara tekniskt omöjliga att lösa inom appens nuvarande grundstruktur.
Digg har därför beslutat om ett föreläggande med vite på 755 000 kronor om bristerna inte åtgärdas.
Kommunen skriver att appen skulle behöva byggas om som en helt ny app för att möta alla krav och att det skulle kräva stora resurser. Därför tas appen bort. Samtidigt betonar man att större delen av funktionerna och informationen som funnits i appen går att hitta på andra platser.
Vad användes appen till?
Appen beskrevs som en samlingsplats för både boende och besökare i regionen. Där listades bland annat nyheter, driftinformation & driftstörningar, evenemang, karta med exempelvis parkeringar och badplatser, felanmälan samt länkar till Mina sidor.
Det hela hette först Kalmar-appen och togs fram 2016 i ett samarbete mellan Destination Kalmar och Kalmar kommun. Den byggdes utifrån den grundstruktur som erbjöds av en app-leverantör och anpassades bland annat för att möta marknadsföringsbehov kring lokala evenemang.
För den som använt appen i vardagen kan det vara läge att redan nu se över vilka funktioner man nyttjar mest och var de finns på webben i stället. Kommunens besked är att själva innehållet inte “försvinner”, utan att vägen in ändras. Den som har appen installerad kan också behöva räkna med att den slutar uppdateras när avpubliceringen genomförs.