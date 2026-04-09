Ny lunchkrog i Berga vill laga mat för vanligt folk

En lunchrestaurang med svensk husmanskost som bas, men också med smaker från andra delar av världen. Det är ambitionen bakom den nya satsningen på Wismarksvägen, där fyra vänner vill fylla ett tomrum i industriområdet och samtidigt bygga något långsiktigt.
Siktar på husmanskost och kvalitet
Tanken är inte att vara en nischad finkrog eller ett trendstyrt restaurangprojekt, utan snarare en plats där gästerna ska känna att maten är gedigen, god och lagad med omsorg.
Bakgrunden till etableringen är att just den här typen av lunchställe har saknats i Berga.
– En riktig lunchkrog för vanliga människor och arbetare, med fokus på svensk husmanskost men även väl lagad mat från jordens alla hörn, är det vi vill stå för, säger Benjamin, ansvarig för restaurangdelen.
Förhoppningen är att gästerna framför allt ska uppskatta kvaliteten i det som serveras. Några stora ord om koncept och upplevelser behövs egentligen inte, menar de – i slutändan handlar det om att maten ska tala för sig själv.
– Väl lagad god mat gjord på bra råvaror, det är det vi hoppas att folk ska uppskatta mest, fortsätter Benjamin.
Den första tiden efter öppningen beskriver de som positiv. Ambitionen har varit att ge verksamheten en lugn introducering, att få tid att arbeta in rutiner och komma till rätta i den nya miljön, snarare än att gå ut för hårt direkt.
– Då vi ville ha en mjuk start för att komma till rätta så är vi ändå väldigt nöjda med responsen hittills, säger han.
Vill lämna lokalens historia bakom sig
Samtidigt har vägen inte varit helt problemfri. Den största utmaningen har enligt dem varit att hantera etablissemangets historia, alltså den bild och de associationer som redan funnits kopplade till platsen sedan tidigare. Det har inneburit att de inte bara behövt bygga upp en ny verksamhet, utan också vinna förtroende och skapa en ny känsla kring lokalen.
Restaurangen vill inte heller begränsa sig till en alltför snäv målgrupp. Tvärtom beskriver de sig som ett ställe för alla som tycker om god mat.
Några planer på att lansera ett nytt koncept inför sommaren finns däremot inte i nuläget. Enligt restaurangen ryms det redan mycket inom den nuvarande inriktningen. Däremot lyfter de fram catering som ett område där de vill växa.
– Det ryms tillräckligt mycket under vårt nuvarande koncept, men vi satsar stenhårt på bra, kvalitativa cateringleveranser.
Bakom restaurangen står fyra personer med tydligt uppdelade roller. Tompa och Joy ansvarar för arbetet i köket, medan Benjamin och Meddi har fokus på service, bemötande och kontakten med gästerna.
Det finns också en tidigare koppling till trakten. Gänget beskriver sig som nyinflyttade, men deras vägar korsades redan på Guldfågeln i Mörbylånga. Där upptäckte de att de drevs av samma sak: passionen för mat och människor.
Nu hoppas de att restaurangen ska bli ett självklart lunchalternativ i Berga och en plats där både boende i området och människor som arbetar i närheten ska kunna hitta en vällagad lunch i en avslappnad miljö.
Med en bred målgrupp, en jordnära idé och ett tydligt fokus på kvalitet tycker de sig redan ha fått en bra start.
Och om Benjamin själv ska sammanfatta responsen hittills, gör han det kort:
– Över förväntan.
Faktaruta: Triangeln
Triangeln är en frukost- och lunchrestaurang på Wismarsvägen 6 i Kalmar. Frukost serveras mellan 06.30 och 09.00, lunch mellan 09.00 och 14.00. Restaurangen erbjuder även take away och catering.
Matsedel & kontakt: triangelnkalmar.se