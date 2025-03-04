Så snusar Kalmarborna enligt Snusrapporten 2025: “3-4 dosor i veckan”

Vilka märken dominerar i länet, vilka smaker säljer bäst – och hur mycket går det åt under en vanlig vecka? Snusrapporten 2025 (som sammanställer siffror för 2024) ger en ögonblicksbild av snus- och nikotinportionstrender och materialet pekar ut några tydliga mönster. Det visar sig att smak står i centrum, en handfull varumärken toppar försäljningen och konsumtionen är spridd, men med en tydlig tyngdpunkt mitt i skalan.
Arom som styrmedel
I materialet för Kalmar län framgår att smak är den faktor som flest uppger som avgörande vid val av snus- eller nikotinportioner. Det återspeglas i topplistan för “Smaker 2024”, där klassisk tobak ligger etta, men med flera smaksatta kategorier tätt efterliggande.
Mest sålda smaker i Kalmar län (2024):
- Tobak
- Mint
- Frukt
- Lakrits
- Kryddor
- Annat
- Citrus
- Kaffe
Smakkategorierna är breda och kan rymma många varianter. “Tobak” samlar traditionella profiler, medan “mint”, “frukt” och “citrus” kan spegla en marknad där smaksatta produkter och nikotinportioner spelar större roll. Samtidigt säger listan inte i sig varför människor väljer en viss smak – bara vad som säljer mest.
Märkena som dominerar: Velo först, Zyn tvåa
På varumärkessidan ser vi att Kalmarborna har en tydlig favoritdosa: Velo sålde mest 2024, följt av Zyn och Loop.
Längre ned på topp 10-listan finns också flera etablerade snusvarumärken:
- Velo
- Zyn
- Loop
- Knox
- Lundgrens
- XQS
- ONE
- LD
- Kaliber
- Helwit
Topplistor som dessa visar “mest sålt” – inte nödvändigtvis vilka märken som är mest spridda i befolkningen. Ett varumärke kan sälja mycket för att många köper det lite, eller för att en mindre grupp handlar det ofta. För att avgöra det skulle man behöva mer detaljer om antal användare per produkt, något som inte framgår i Snusbolagets årliga snusrapport.
Dosor per vecka – var hamnar de flesta?
Rapporten redovisar hur många dosor per vecka som uppges förbrukas i Kalmar län. Fördelningen visar att den största delen ligger i mitten av skalan – varken lägst eller högst.
Antal dosor per vecka (Kalmar län):
1 dosa: 8% • 2 dosor: 15% • 3 dosor: 19% • 4 dosor: 18% • 5 dosor: 14% • 6 dosor: 13% • 7 dosor: 11% • 8+ dosor: 1%
Det går att räkna ut några försiktiga “bildsiffror” av detta:
- 37 procent ligger på 3-4 dosor per vecka (19% + 18%).
- 66 procent ligger mellan 2 och 6 dosor per vecka (15% + 19% + 18% + 14% + 13%).
- 12 procent uppger 8+ dosor eller 7 dosor (1% + 11%), alltså den tydligare högkonsumtionsänden.
Om man gör en enkel överslagsberäkning på fördelningen hamnar Kalmar län på ungefär 4 dosor per vecka i genomsnitt (där “8+” räknas som minst 8, vilket gör att snittet i verkligheten kan vara något högre). I rapporten anges ett rikssnitt på 4,4 dosor per vecka, vilket placerar Kalmar något under den nivån enligt samma typ av mätning.
Rökbakgrund och upplevd förändring
En del av rapportens uppgifter handlar om bakgrund och motiv. I Kalmar län uppges 42 procent vara före detta rökare. Dessutom uppges att 50 procent anger att de mår “mycket bättre” efter att ha bytt från cigaretter till nikotinportioner.
Här krävs extra försiktighet i tolkningen: siffran beskriver självrapporterade upplevelser, inte medicinska mätningar eller en bedömning av hälsorisker. Nikotin är beroendeframkallande och snus- och nikotinprodukter kan medföra risker. Rapporten är i det här sammanhanget främst en redovisning av konsumtionsmönster och uppfattningar, inte en rekommendation.
En lång tradition i nya former
Snus har länge varit en del av svensk vardagskultur och konsumtionshistoria. Under lång tid var det traditionella snuset, i både lös form eller som portionssnus, den dominerande produkten. De senaste åren har marknaden breddats, bland annat genom tobaksfria nikotinportioner och ett större fokus på smaksättning. Topplistorna för Kalmar län 2024 speglar just den blandningen: en tydlig smakdimension, moderna varumärken i topp – och samtidigt en kvarvarande efterfrågan på mer klassiska profiler.
Sammanfattningsvis visar rapportering på att Kalmar läns snusmarknad präglas av smakstyrda val, ett tydligt toppskikt av varumärken och en veckoförbrukning där de flesta ligger i spannet några dosor i veckan, med ett genomsnitt runt fyra dosor. Det är en nutidsbild av ett gammalt konsumtionsmönster som fortsätter att förändras i takt med att produkterna och preferenserna gör det.
REDS ANM: Rapporten är framtagen av Snusjournalen i samarbete med Snusbolaget. Underlaget består dels av köpstatistik från Snusbolaget.se för helåret 2024 (data från omkring 600 000 kunder), dels av en konsumentundersökning med 4 907 svar som genomfördes under januari – mars 2025. Det är alltså en bild som i första hand speglar onlineköp och självrapporterade uppgifter – inte en komplett kartläggning av all konsumtion i länet.