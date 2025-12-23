Nya bygglovsregler från 1 december: Detta gäller för Kalmar kommun

Tidigare i december började nya regler i plan- och bygglagen (PBL) gälla, enligt Kalmar kommuns hemsida. För dig som ska bygga, bygga om eller sätta upp något på tomten i Kalmar kan förändringen innebära både förenklingar och nya krav. Det beroende på var och vad du bygger. Kalmar kommun beskriver att riksdagen beslutat om omfattande förändringar som påverkar hur bygglov prövas. Bygglovsenheten uppmanar nu den som planerar att bygga att ta kontakt i god tid.
Lovfritt & Totalförsvaret
En av huvudpoängerna är att det i många fall blir enklare att genomföra mindre åtgärder utan bygglov. Kommunen lyfter exempel som mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader som kan bli enklare att hantera, beroende på förutsättningar. Samtidigt är det ingen generell fribiljett. Vad som gäller kan variera beroende på var fastigheten ligger.
En central nyhet är att det införs skärpta krav i områden (exempelvis Kalmar Öland Airport) som är viktiga för totalförsvaret eller har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Där kan bygglov krävas även för åtgärder som tidigare varit bygglovsbefriade. För den som bygger i eller nära sådana miljöer kan det i praktiken innebära att åtgärder behöver prövas formellt även om de tidigare “brukat gå” utan lov.
Har du redan skickat in din ansökan?
Kalmar kommun förklarar också hur gränsdragningen fungerar i tid:
- Har du skickat in din ansökan före 1 december 2025 handläggs den enligt tidigare regler.
- Skickar du in från och med 1 december 2025 bedöms den enligt den nya lagstiftningen.
Viktig övergång fram till 2026
Utöver PBL-förändringarna gäller Boverkets nya byggregler från 1 juli 2025. Reglerna ger större frihet, men också större ansvar: du behöver kunna visa att bygget är säkert, hållbart och uppfyller kraven.
Det praktiska 2026-tipset: Det finns en övergångsperiod fram till 30 juni 2026 där du, vid bygglov eller anmälan, kan välja att tillämpa antingen de äldre byggreglerna (BBR 30) eller de nya. Om du planerar ett projekt under våren 2026 kan det därför vara klokt att tidigt stämma av med kommunen vilket regelverk du tänker utgå från och vilken dokumentation som behöver lämnas in.
Fakta: Tre saker att göra innan du drar igång
- Kontrollera om fastigheten ligger i område med särskilda krav (kulturmiljö/totalförsvar).
- Säkerställ om din åtgärd är lovpliktig enligt reglerna som gäller när du skickar in.
- Planera dokumentationen från start – de nya byggreglerna innebär att du oftare behöver kunna visa hur du uppfyller kraven.