Juldagen i Kalmarsalen: “Hemvändarfesten” är tillbaka

För många är juldagen inte bara en extra ledig slända i mellandagslunken – det är också en kväll då man möter hemvändande vänner och fyller dansgolven. På juldagen den 25 december 2025 arrangeras “Juldagen – Kalmars Hemvändarfest” i Kalmarsalen, med Mighty Event som arrangör.
Arrangören beskriver kvällen som en av årets stora festkvällar i stan och menar att satsningen på ljud, ljus och underhållning ska vara större än på andra klubbar i regionen. I sin information uppger Mighty Event också att evenemanget varit slutsålt tidigare år, med cirka 1 500 gäster.
Det här blir dessutom en fortsättning på ett intensivt evenemangshöst/vinter-upplägg i samma hus. Mighty Event stod nyligen bakom “THE REAL HALLOWEEN – Waterworld” i Kalmarsalen, som också det blev fyllt till bredden med uppsminkade, utklädda gäster som tog över flera dansgolv. Nu skiftar temat från vattenvärld och maskeraddräkter till hemvändarkväll på juldagen.
Tre ytor – från välkomstmingel till största dansgolvet
Upplägget för tillställningen uppdelat i flera delar av Kalmarsalen:
Pelarsalen (entréplan) beskrivs som platsen där kvällen “börjar och slutar” – med välkomstmingel, lounge, bar, fotovägg, garderob och silent disco.
Kvarnen lyfts som festens epicentrum: större ljud- och ljussatsning, scenkänsla och det arrangören kallar Kalmars största dansgolv.
Glasannexet/Annexet presenteras som en “klubb i klubben” – barområde och mingelyta med partymusik från olika genrer och utsikt över Kalmar.
Vilka DJ:s som spelar är ännu inte presenterat i den information som ligger ute just nu (markerat som “TBA”).
Biljetter, tider och bandutlämning
Festen pågår 22.00-03.00. Arrangören uppmanar gäster att komma i tid: dörrarna öppnar 22.00 och biljetterna gäller inpassering senast 23.30.
Biljetterna säljs via Vip Monkey. Early bird-biljetter har enligt arrangörens info tagit slut tidigare i släppet. Ordinarie biljett ligger på 395 kronor (inklusive serviceavgift).
För att underlätta insläppet erbjuds även bandutlämning tidigare samma dag: den 25/12 kl. 13.00-15.00 i Kalmarsalen. Band sätts på handleden på plats och får inte överlåtas. Det går också att lösa in biljetten i entrén senare på kvällen, men då kan det ta längre tid.
Klädkoden är “vårdad”, enligt arrangörens praktiska information.
Juldagen – Kalmars Hemvändarfest: Info
Datum: 25 december 2025 (Juldagen)
Plats: Kalmarsalen, Skeppsbrogatan 49, Kalmar
Tid: 22.00-03.00
Insläpp: dörrar öppnar 22.00, biljett gäller entré t.o.m. 23.30
Bandutlämning: 25/12 kl. 13.00–15.00 (på plats i Kalmarsalen)
Arrangör: Mighty Event
Biljetter: via Vip Monkey (early bird har funnits, ordinarie biljett 395 kr inkl. serviceavgift)
Åldersgräns: 18 år
Klädsel: vårdad
Upplägg: Pelarsalen (mingel/silent disco), Kvarnen (stora dansgolvet), Glasannexet/Annexet (bar/mingel)
Mer information och hur du köper köper biljetter hittas på Mighty Events Facebook-sida.