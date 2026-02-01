Missing People Sjuhärad efterlyser 15-åriga Yasmine som är försvunnen.
Yasmine försvann den 27 januari 2026. Hon är hemmahörande i Kalmar län men sågs senast i Borås vid 16.00-tiden. Det finns uppgifter som tyder på att hon kan ha förflyttat sig vidare efter detta.
Signalement:
– Ålder: 15 år
– Längd: cirka 160 cm
– Vikt: cirka 45 kg
– Hår: långt, mörkbrunt
Klädsel vid försvinnandet:
– Svart trenchcoatjacka med midjebälte
– Svarta, något högklackade boots
– Svart mellanstor handväska
Länk till efterlysningen:
https://www.facebook.com/MPSweden/posts/pfbid02VDnX2w5B41Bq2z9dNbvkYc8bKVFnuAEue5dFq3meGScrbqQ9Vpv9
Har du sett Yasmine eller har du information som kan leda till att hon återfinns, ring polisen på 114 14.
Vi är tacksamma för hjälp med att sprida efterlysningen.
Elin Grönlund
Insatsledare
Medieansvarig Sjuhärad
NOTERA: Denna information publiceras på begäran av Missing People Sweden (Sjuhärad). Har du uppgifter som kan hjälpa i sökandet, kontakta i första hand Polisen eller Missing People Sweden.