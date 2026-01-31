Lex Maria efter felaktig diagnos på Länssjukhuset i Kalmar

Region Kalmar län har gjort en Lex Maria-anmälan efter att en patient fått en felaktig diagnos vid akutbesök på Länssjukhuset i Kalmar. Enligt regionens redovisning sökte patienten – i 60-årsåldern – akut vård för bröstbesvär. Efter utredning ställdes diagnosen lunginflammation, men den visade sig senare vara felaktig.
Regionen skriver att patienten på grund av kvarstående besvär sökte vård igen. Vid en ny och vidare utredning konstaterades i stället en svår hjärtsjukdom. Händelsen har utretts internt och åtgärder har vidtagits för att minska risken för att något liknande ska upprepas.
Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund har upprättat anmälan.
Det innebär en Lex Maria-anmälan
En Lex Maria-anmälan görs när en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig vårdskada. Syftet är att vården ska utreda vad som hänt, dra lärdom och förbättra rutiner så att misstag inte upprepas. Efter att verksamheten gjort sin interna utredning granskas den av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som bedömer om åtgärderna är tillräckliga ur patientsäkerhetssynpunkt.
Region Kalmar län uppger att man informerar öppet om samtliga Lex Maria-anmälningar som en del av patientsäkerhetsarbetet och för att underlätta förbättringsarbete. I samma sammanhang skriver regionen att sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom regionen har över en miljon patientkontakter per år och att det normalt görs omkring 40-50 Lex Maria-anmälningar årligen.
I det aktuella fallet framgår inte i regionens publicerade text exakt vilka åtgärder som vidtagits, men regionen slår fast att händelsen är utredd och att förändringar har genomförts för att minska upprepningsrisken.