Rekordår för besöksnäringen: 3,4 miljoner gästnätter i Kalmar län 2025

Kalmar län fortsätter att locka turister – och 2025 blev ännu ett rekordår. Enligt färsk statistik från Tillväxtverket, som Region Kalmar län hänvisar till, uppgick antalet gästnätter i länet till knappt 3,4 miljoner under fjolåret.
Det innebär att Kalmar län placerar sig högt i den nationella jämförelsen. Region Kalmar län uppger att storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö toppar listan över Sveriges största destinationer sett till antal gästnätter, följt av Dalarna. Kalmar län hamnar på en femte plats.
Ökning jämfört med 2024
Regionen beskriver utvecklingen som stabilt positiv sedan pandemiåret 2021, med flera rekord under de senaste åren. För 2025 uppges gästnätterna ha ökat med 1,8 procent jämfört med 2024.
Även den internationella marknaden pekas ut som en viktig del av uppgången. Enligt regionens sammanställning är Tyskland den klart största utlandsmarknaden med över 360 000 gästnätter, följt av Danmark med drygt 100 000. Rapporten uppger också att ökningen är störst just från Tyskland och Danmark, samtidigt som besök från Norge och Nederländerna fortsätter att öka.
Camping dominerar boendet
När det gäller boendeform är det camping som dominerar i Kalmar län. Regionen uppger att camping står för 60 procent av de kommersiella gästnätterna, följt av hotell med 25 procent.
Region Kalmar län lyfter att utvecklingen pekar på möjligheter att fortsätta utveckla upplevelsepaket, evenemang och mötesmarknad – och skapa reseanledningar som kan locka besökare under fler delar av året.
Regionen påminner samtidigt om att statistiken bara omfattar den kommersiella inkvarteringsstatistiken: en del besökare bor hos släkt och vänner eller i boenden som inte ingår i Tillväxtverkets rapportering.