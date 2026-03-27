Kalmar får sin första bokmässa

Kalmar får en ny litterär mötesplats i höst. Enligt evenemangsinformation från Kalmar.com arrangeras “tidernas första bokmässa i Kalmar” lördagen den 14 november 2026. Den sprids över två platser: Kalmar stadsbibliotek (Esplanaden 30) och Kulturhuset Strömmen (Tullslätten 4).
Evenemanget pågår mellan 11.00 och 16.00. Gratis inträde.
Upplägget är tydligt lokalt förankrat. Arrangören välkomnar författare, förläggare, illustratörer, föreningar, studieförbund och översättare med lokal anknytning att skicka in intresseanmälan. Det kan handla om att man är född i länet, bor här nu eller har bott här tidigare.
Bokmässan ska bestå av “författare, föreläsare, utställare och andra aktörer” och den som vill delta behöver uppfylla ett par grundkrav. Den senaste utgivningen ska ha skett – eller vara planerad – de senaste åren. Deltagaren behöver alltså ha den lokala kopplingen till länet.
För utställare är tröskeln låg. Det kostar inget att ställa ut och man erbjuds en bordplats där man kan visa upp och sälja sina böcker. Det finns också möjlighet att presentera sitt verk eller sin verksamhet genom en kortare programpunkt på cirka 10 minuter. Samtidigt är villkoren raka: arrangören uppger att man inte betalar ut arvode till utställare eller för de kortare föreläsningarna.
Den som vill vara med behöver agera i tid. Sista dag för intresseanmälan är 15 juni, och arrangören påpekar att antalet platser är begränsat och att man gör en samlad bedömning av innehållet i programmet innan besked lämnas. För frågor finns en särskild mejladress kopplad till bokmässan.