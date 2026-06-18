Ett hundratal fall varje år: Så agerar du när någon sätter i halsen

Det börjar nästan alltid likadant. En middag, ett skratt, en tugga som åker fel. För det mesta löser det sig med en rejäl hostattack. Men ibland gör det inte det.
Varje år rapporterar ambulanssjukvården uppskattningsvis ett hundratal personer som drabbas av hjärtstopp i samband med att de satt i halsen. Mörkertalet där det inte gått så långt är mångdubbelt fler och i de allra flesta fall räddas de av enkla handgrepp från någon i närheten.
Kvävning hör också till de vanligare olycksrelaterade riskerna bland äldre, vars sväljförmåga försämras med åren eller vid sjukdomar som stroke och Parkinson. Den andra utsatta gruppen är små barn, som gärna stoppar saker i munnen.
I de allra flesta fall avgörs utgången av vad personerna runt omkring gör under de första minuterna. Kunskap om rätt handgrepp är avgörande.
Det första du ska göra
Så länge personen kan hosta är just hostan det mest effektiva verktyget som finns. Uppmana till fortsatt kraftig hosta och avbryt inte. Kroppen försöker själv lösa problemet. Oftast lyckas den.
Det är när hostan tystnar som det blir allvarligt. När personen inte längre får upp något, inte kan prata och kanske tar sig om halsen, då har du att göra med ett totalt luftvägsstopp. Då måste du ingripa, du har bara minuter på dig.
Ryggslag och buktryck — i den ordningen
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) har en tydlig handlingsplan. Den är värd att lära sig utantill.
Börja med fem ryggslag. Luta personen framåt och ge fem kraftiga slag mellan skulderbladen med handloven. Kontrollera efter varje slag om föremålet lossnat.
Hjälper det inte, gå vidare till fem buktryck, det som ofta kallas Heimlich-manövern. Stå bakom personen, placera näven mellan naveln och bröstbenet, fatta om med andra handen och dra inåt och uppåt i bestämda ryck.
Växla sedan mellan fem ryggslag och fem buktryck så länge personen är vid medvetande. Larma 112 så snart du kan, gärna genom att be någon annan ringa medan du fortsätter.
Slutar personen att andas, övergå omedelbart till hjärt-lungräddning. Just därför är kombinationen av ryggslag och buktryck så viktig – och det är därför HLR-rådet och Läkemedelsverket är tydliga med att dessa metoder alltid är förstahandsval.
När standardmetoderna inte räcker
Ibland räcker inte ens ryggslag och buktryck. Personen är fortfarande blockerad, sekunderna rinner iväg, ambulansen är inte framme än. Det är i den situationen som en relativt ny produktkategori har börjat etablera sig, antikvävningsenheter, ibland kallade luftvägsrensare.
Det är medicintekniska produkter och ska följa kraven i EU:s medicintekniska förordning (MDR). En sådan enhet är avsedd att användas som ett komplement till de traditionella metoderna, först när ryggslag och buktryck prövats utan resultat, hos en person som fortfarande är vid medvetande.
Förutsättningen är tydlig och måste åberopas: ryggslag och buktryck kommer alltid först. Blir personen medvetslös ska enheten inte användas, då gäller 112 och omedelbar hjärt-lungräddning tills professionell hjälp är på plats.
En internationell utveckling värd att känna till
I mars 2026 fattade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ett uppmärksammat beslut: man etablerade formellt en ny medicintekniskt klassificerad kategori, ”suction anti-choking device as a second-line treatment” och godkände den första enheten inom kategorin.
FDA:s ramverk är tydligt: enheterna är inte en ersättning för ryggslag och buktryck. De är ett sekundärt verktyg, avsett att användas först efter att standardprotokoll har prövats utan resultat, hos en person som fortfarande är vid medvetande.
Det är samma princip som svensk vägledning bygger på och det är så den här typen av produkter bör betraktas även på den svenska marknaden.
Under de senaste åren har således en kategori produkter dykt upp som marknadsförs som hjälpmedel vid luftvägsstopp. Läkemedelsverket har under samma period agerat mot flera aktörer som säljer dessa produkter, främst då de saknat CE-märkning eller den dokumentation som krävs.
Eftersom denna typ av hjälpmedelsverktyg för luftvägsstopp är klassade som medicintekniska produkter måste de därmed följa kraven i EU:s medicintekniska förordning (MDR). Det innebär CE-märkning, dokumenterad funktionstestning och tillverkning under ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 13485. Det är därför alltid viktigt att kontrollera att produkten är CE-märkt enligt MDR.
Om du är ensam
Det svåraste scenariot är att sätta i halsen när ingen annan är i närheten. Bor du ensam, eller har långt till närmaste granne, gäller det att tänka snabbt.
Försök först att hosta kraftigt samtidigt som du rör dig mot en plats där någon kan finnas: ett trapphus, en gata, en granndörr. Får du inte loss något på egen hand kan du ge dig själv buktryck genom att luta dig hårt mot en stolsrygg, en diskbänk eller ett bordshörn. Kanten ska tryckas strax ovanför naveln, bestämt inåt och uppåt. Det finns flera fall där människor fått upp föremålet just så.
Ring 112 så tidigt du kan, även om du inte kan tala. Lägg telefonen på högtalare och låt linjen ligga öppen. Larmcentralen kan spåra samtalet, skicka ambulans och ge vägledning.
En viktig princip: så länge du är vid medvetande och orkar är de beprövade greppen alltid först. Blir du medvetslös gäller 112 och hjärt-lungräddning. Inget får fördröja det.
Det som räddar liv i vardagen
HLR-rådet rekommenderar att alla repeterar både hjärt-lungräddning och åtgärder vid luftvägsstopp en gång om året. Många arbetsplatser, föreningar och studieförbund erbjuder kortare kurser. Det tar inte mer än någon timme.
För den som vill se hur greppen utförs i praktiken finns instruktionsfilmer från HLR-rådet på 1177, vårdens officiella kanal. Där finns också särskild vägledning för hur man hjälper barn under ett år, där tekniken skiljer sig från den för vuxna.
För en förälder, en mor- eller farförälder, en restaurangägare eller en lärare är det kanske den bäst investerade timmen som finns. För när någon sätter i halsen på riktigt finns det ingen tid att googla. Då finns bara det du redan kan.
Steg för steg: Så gör du vid luftvägsstopp
Vuxna och barn över 1 år:
1. Kan personen hosta? Uppmana till kraftig hosta. Avbryt inte.
2. Slutar hostan, ingen luft? Ge 5 ryggslag mellan skulderbladen med personen framåtlutad.
3. Ingen effekt? Ge 5 buktryck (Heimlich): nävan mellan navel och bröstben, dra inåt och uppåt.
4. Växla 5 ryggslag och 5 buktryck tills föremålet lossnar.
5. Blir personen medvetslös? Larma 112 direkt och påbörja hjärt-lungräddning — 30 kompressioner och 2 inblåsningar.
6. Ensam? Tryck dig mot en stolskant och ring 112 med öppen linje.
För barn under 1 år gäller en annan teknik. Se instruktioner på 1177.se.
Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning
Reds anm: Den här artikeln är publicerad av Ventilox Medical Group AB i informationssyfte och ersätter inte HLR-utbildning eller medicinsk rådgivning. Ryggslag, buktryck och hjärt- & lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer är alltid förstahandsval vid luftvägsstopp.