LINEUP FÖR ÖLAND ROOTS 2026 ÄR KLAR & SANDBERGENS FESTPLATS FYLLER 100 ÅR

Lineup för Öland Roots 2026 är nu klar och i år knyter festivalen samman dåtid och nutid i ett unikt jubileumsfirande när Sandbergens festplats fyller 100 år.
Sommarens festival den 8-11:e juli bjuder på fyra festliga kvällar och tre fullspäckade dagar. Som vanligt kommer festivaldagarna vara fyllda med livemusik, workshops, kulturella aktiviteter, matupplevelser och marknadsstånd.
Tillbaka för i år är att artisterna kommer spela på torsdag, fredag och lördag. Under några år har artisterna tagit plats på scenen under fredagen och lördagen vilket har gett festivalen en annan rytm och puls. Nu återvänder vi till det tredagarsformat som många har längtat efter.
“Vi är superexalterade över att leverera livemusik på torsdagen igen och ser fram emot att våra besökare ska få en extra dag att dansa loss på!”, säger Axel Korsfeldt, produktionsansvarig.
På Stora scenen kommer årets internationella akter leverera reggae från Jamaica; Nadia McAnuff, Luciano, Jah Mason och Linval Thompson. Från den svenska reggaescenen kommer Helt Off, Labyrint, Rootvälta, Fastpoholmen, Governor Andy, LöstFolk, Storskogen ft. Trollkarlen och Hugo den fete, Alvaret, Dan I Locks, P Danjelsa och Natural rockers.
Dessutom kommer det att spelas musik på vår mindre scen där Hanouneh & Life Over Death Band, Silly Selection, Odd Strainz, Dj Ashman, Soundkilla, Dj Victor Ba, Dj Lion med flera står för underhållningen.
Som en hyllning till dansbanans historia kommer festivalens kulturella program fyllas av aktiviteter som har temat 100 år av dans . Tillsammans skapar vi en färgsprakande folkfest!
”Föreningen är så tacksam över att få arrangera festivalen på Sandbergens festplats där generationer före oss har samlats, skapat minnen och lagt grunden till berättelsen vi nu får vara med och föra vidare. Arbetet med att forma gestaltningen av dansbanans historia är i full gång och vi letar efter kulturella aktörer som vill vara en del av det”, forsätter Korsfeldt.
Med internationella och svenska artister, kulturupplevelser, historiska inslag och publik från när och fjärran blir Öland Roots 2026 en sprudlande folkfest för både stora och små! Alla är välkomna att besöka festivalen, oavsett vilken ålder en har!
Beskrivning av Öland Roots: ”Sveriges mysigaste festival”. Öland Roots arrangeras av den ideella kulturföreningen med samma namn och har varit en trygg famn för reggae-älskare sedan starten 2004. Under fyra dagar förvandlas tallskogen runt dansbanan i Sandbergen på södra Öland till en färgsprakande explosion av människor, kultur och upplevelser.
Genom åren har evenemanget vuxit till mycket mer än bara en reggaefestival. Det har blivit en trygg plats för möten, magiska minnen och som förkroppsligar föreningens värdeord “kärlek, solidaritet och medvetenhet”.
NOTERING: Detta är en insändare skriven av: PR-ansvarige för Öland Roots. Texten är publicerad med författarens tillåtelse.