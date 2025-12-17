När röd gubbe blir tomte: Kalmars juliga övergångsställen tillbaka

Det är en av de där små sakerna som kan ändra en hel decembermorgon. Du står vid ett trafikljus, händerna i fickorna, kylan letar sig in under jackan. Och istället för ett vanligt, neutralt signalljud hörs en julmelodi. I Kalmar har kommunen även i år bytt ut ljuden vid vissa övergångsställen till tematisk musik, en tradition som nu blivit så etablerad att den känns som en del av stadens vinterkuliss.
Julmusik vid rött och grönt
Upplägget är enkelt och tydligt för den som väntar: vid röd gubbe spelas “Hej tomtegubbar” i ett lugnare tempo. När det slår om till grönt byts ljudet till “Bjällerklang”, snabbare och mer “nu får du gå”. Det är inte bara pynt för pyntets skull, utan också en sorts vardagsdesign som försöker göra väntan mindre tom.
Mikaela Grönros, enhetschef för gata i Kalmar, säger till SVT Nyheter att poängen med det hela helt enkelt att ”folk blir glada av musiken och att det ändå är något som händer när man står och väntar”. Den där lilla händelsen – att något faktiskt händer – är kanske precis vad många upplever som mest träffsäkert. I en tid när mycket känns stressigt och upphackat blir några sekunder vid ett rödljus en mikropaus som inte bara handlar om att stå still.
Att Kalmar leker med formen kring sina övergångsställen är inte helt nytt. Redan tidigare har det rapporterats om en julvariant där själva symbolerna också får säsongsdräkt: den röda figuren byts mot en tomtegubbe och när det blir grönt syns en gran. Det visar att traditionen inte bara handlar om ljud, utan om att skapa en tydlig, igenkännbar julmarkering i stadsrummet.
Sociala medier ger extra fart
I år har fenomenet dessutom fått extra fart via sociala medier. Enligt rapporteringen har ett inlägg om de juliga signalerna lockat hundratals kommentarer, där människor både reagerar med humor och nostalgi. Där passar även flera andra på att tagga sina egna kommuner med önskemål om att införa något liknande. Den typen av spridning säger något om samtiden: små lokala idéer kan snabbt bli “snackisar”, inte för att de är stora, utan för att de känns mänskliga.
Samtidigt rymmer Kalmars övergångsställen också en annan sida av offentlig gestaltning. Tidigare har staden hamnat i diskussioner om vad som är tillåtet att måla och hur starkt man kan förändra utseendet på passager i trafikrummet, bland annat i samband med ett uppmärksammat regnbågsfärgat motiv. Kontrasten är tydlig: där vissa gestaltningar blir regel- och tolkningsfrågor, landar julmusiken i en mer okomplicerad vardagsglädje.